Україна закупить інноваційний препарат для лікування коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні може з'явитися інноваційний препарат від коронавірусу американського виробництва. Це пігулки, які нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень, повідомляє Лівий берег.

Україна зарезервувала 300 тисяч доз, але гроші поки не вносяться. Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.

Міністр не озвучив назву препарату, однак відомо, що про випробування таблеток від ковіду повідомляла компанія Pfizer.

Ймовірну ефективність цих таблеток за перших симптомів коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.