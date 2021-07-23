Малюська розказав, за яких умов піде у відставку

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що готовий піти у відставку, але на цю мить поки не збирається цього робити. При цьому він заявив, що є три людини, за бажання хоча б однією з яких, він тут же піде з посади, повідомляє Страна.ua.

Про це Малюська розповів в ефірі "Україна 24".

"Я за крісло не тримаюся. За рішенням парламенту я піду у відставку. Але є ще три людини, слів яких досить, щоб я написав заяву і вже збирав речі. Це президент України, прем'єр-міністр і дружина моя. Я поки що відчуваю в собі сили ще трохи попрацювати, але як тільки буде бажання будь-кого з названих осіб, я відразу ж на море на тиждень, а потім працювати в іншому місці. Я готовий, безумовно, (піти у відставку - ред.) але ще попрацюємо" , - сказав він.

Нагадаємо, Денис Малюська став міністром юстиції в серпні 2019 року. Він змінив на цій посаді Павла Петренка. У Раду пройшов під № 21 у списку партії "Слуга народу". Працював заступником голови правління BRDO сектору Групи Світового банку - грантової організації, що займається розробкою реформ.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що депутатський корпус Верховної Ради має ряд претензій і питань до роботи Дениса Малюськи та ще двох міністрів, додавши, що у вересні Камін проведе кадрові зміни.