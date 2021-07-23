З'явився перший баскетболіст-мільярдер

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим баскетболістом-мільярдером в історії, повідомляє УНИАН.

Про це за підсумками свого дослідження повідомляє видання sportico﻿.

При підрахунках враховувалася як офіційна зарплата Джеймса протягом всієї його кар'єри (наприклад, за минулий сезон він заробив близько 39 мільйонів доларів), так і доходи, отримані ним від рекламних контрактів.

Легенді баскетболу Майклу Джордану трохи не вистачило до 1 мільярда доларів навіть з урахуванням інфляції. Але варто відзначити, що він провів в НБА на три сезони менше, ніж Леброн.

У трійку лідерів по заробітках серед діючих гравців НБА також входять Кевін Дюрент ("Бруклін", 580 мільйонів доларів) і Стефен Каррі ("Голден Стейт", 430 мільйонів).

Леброн Джеймс: кар'єра і досягнення