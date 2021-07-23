З'явився перший баскетболіст-мільярдер

З'явився перший баскетболіст-мільярдер
Фото: Wikipedia

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим баскетболістом-мільярдером в історії, повідомляє УНИАН.

Про це за підсумками свого дослідження повідомляє видання sportico﻿.

При підрахунках враховувалася як офіційна зарплата Джеймса протягом всієї його кар'єри (наприклад, за минулий сезон він заробив близько 39 мільйонів доларів), так і доходи, отримані ним від рекламних контрактів.

Легенді баскетболу Майклу Джордану трохи не вистачило до 1 мільярда доларів навіть з урахуванням інфляції. Але варто відзначити, що він провів в НБА на три сезони менше, ніж Леброн.

У трійку лідерів по заробітках серед діючих гравців НБА також входять Кевін Дюрент ("Бруклін", 580 мільйонів доларів) і Стефен Каррі ("Голден Стейт", 430 мільйонів).

Леброн Джеймс: кар'єра і досягнення

  • Леброн Джеймс був обраний на драфті під загальним першим номером і дебютував в НБА в 2003 році.
  • Він виступав за "Клівленд", "Майамі", знову "Клівленд", а з 2018 року захищає кольори "Лейкерс".
  • Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА: двічі з "Майамі", по разу з "Клівлендом" та "Лейкерс".
  • Леброн чотири рази ставав найціннішим гравцем сезону в НБА, виграв чотири титули MVP фіналу НБА і виграв ще ряд індивідуальних нагород.
  • За кількістю набраних очок в НБА Джеймс займає третє місце (35 367 очок), поступаючись тільки Карлу Мелоуну (36 928) і Каріму Абдул-Джаббару (38 387).
  • Також в активі Леброна дві перемоги на Олімпіадах (у 2008 і 2012 роках).
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