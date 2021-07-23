Вакцина AstraZeneca після першої дози знижує ризик смерті на 82%

Вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca вже після першої дози знижує ризик смерті від COVID на 82%. При цьому висока ефективність фіксується проти "Бета"/"Гамма" і "Дельта" штамів, повідомляє РБК-Украина.

Вакцина також показала високий рівень ефективності проти варіантів "Дельта" і "Альфа" з скороченням госпіталізацій або смертей на 87% і 90% відповідно. Ефективність Vaxzevria після однієї дози була аналогічна ефективності інших вакцин, протестованих в дослідженні.

Підкреслюється, що Vaxzevria ефективна і проти легкого симптоматичного захворювання, хоча друга доза істотно підвищує рівень захисту.