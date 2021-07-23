Зеленський змінив головного розвідника України

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював до цього Національний інститут стратегічних досліджень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні укази №№301/2021, 302/2021 і 303/2021 від 23 липня оприлюднено на сайті глави Української держави.

Литвиненко в роки президентства Петра Порошенка (2014-19 рр.) був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, після чого указом Зеленського 13 серпня 2019 року був призначений директором Національного інституту стратегічних досліджень. У 2010-14 рр. Литвиненко був заступником директора цього ж інституту.

Також в різний час очолював управління з питань держбезпеки, експертну комісію та департамент держбезпеки РНБО, був заступник начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, був радником директора Інституту проблем нацбезпеки РНБО і гендиректора держконцерну "Укроборонпром".

Кондратюк був призначений главою СЗР 5 червня 2020 року указом Зеленського. У 2016-19 рр. був заступником глави адміністрації п'ятого президента Порошенко, до того працював на різних посадах в Службі безпеки України (в т.ч. очолював департамент контррозвідки у 2014-15 рр.) і в Міністерстві оборони (в т.ч. очолював Головне управління розвідки у 2015-16 рр.). У 1999-2002 рр. був військовим аташе при посольстві України в США.