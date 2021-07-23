В Індії зафіксували на відео рідкісний природний феномен

В Індії в штаті Харьяна стався унікальний природний феномен - прямо з-під води піднялася земля, повідомляє Кореспондент.

Відео явища опублікував в Facebook місцевий житель. Ролик уже набрав 5,7 мільйона переглядів. На кадрах запису видно, як з-під води раптово починає підніматися земля.

На даний момент незрозуміло, що спровокувало таке явище. Користувачі мережі намагалися висунути свої теорії.

Деякі вважають, що земля піднялася через тектонічну активність, інші впевнені, що це сталося через метан, що зібрався в грунті.