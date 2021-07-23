Число біткоїн-інвесторів в США потроїлося

З 2018 року частка власників біткоїнів серед американських інвесторів зросла втричі - з 2 до 6 відсотків, повідомляє ForkLog.

У дослідженні взяли участь 1037 осіб у віці від 18 років. Статистична похибка склала +/- 5%. Такі розрахунки наводить інститут громадської думки Gallup.

В Gallup відзначили зростання інтересу до активу серед громадян США у віці до 50 років. Частка біткоїн-інвесторів в цій категорії підвищилася з 3% до 13%. Серед народжених до 1971 року цей показник збільшився з 1% до 3%.

Покращилося і сприйняття першої криптовалюти. Три роки тому «дуже ризикованою» її називали 75% респондентів, зараз - 60%. Кожен двадцятий заявив про відсутність ризиків.

Перевага в інвестиціях як і раніше віддається традиційним фінансовим інструментам. 84% опитаних повідомили про наявність в їх портфелях фондових ETF, 67% - акцій, 50% - облігацій.

Біткоїни в якості об'єкта для інвестицій порівняно з золотом, яким володіли 11% респондентів.

Фахівці Gallup прийшли до висновку, що інтерес до першої криптовалюти таких компаній, як Tesla, Square і Morgan Stanley, здатний підсилити довіру до біткоїну.