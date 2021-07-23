Facebook втрачає українську аудиторію

Facebook втрачає українську аудиторію

З січня 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилася в усіх обласних центрах України, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє plusone social impact з посиланням на дослідження соцмереж.

Аудиторія Facebook в Україні становить 16 млн активних користувачів.

Facebook Messenger віддають перевагу 10 млн українців.

Разом з тим Instagram користуються 15 млн осіб.

Рекламними інструментами Facebook зараз можна охопити 24 млн українців, на 2 млн більше, ніж півроку тому.

Згідно з результатами досліджень, Facebook втратив аудиторію в усіх обласних центрах України.

Яку аудиторію втратив Facebook:

  • Київ - 3,17%;
  • Черкаси - 25,22%;
  • Дніпропетровська область - 6%.

Instagram нарощує аудиторію:

  • Київ + 7,1% з початку року;
  • Львів + 6% з початку року;
  • невеликі міста - в середньому + 4% з початку року.
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