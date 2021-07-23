Facebook втрачає українську аудиторію
З січня 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилася в усіх обласних центрах України, повідомляє УНІАН.
Про це повідомляє plusone social impact з посиланням на дослідження соцмереж.
Аудиторія Facebook в Україні становить 16 млн активних користувачів.
Facebook Messenger віддають перевагу 10 млн українців.
Разом з тим Instagram користуються 15 млн осіб.
Рекламними інструментами Facebook зараз можна охопити 24 млн українців, на 2 млн більше, ніж півроку тому.
Згідно з результатами досліджень, Facebook втратив аудиторію в усіх обласних центрах України.
Яку аудиторію втратив Facebook:
- Київ - 3,17%;
- Черкаси - 25,22%;
- Дніпропетровська область - 6%.
Instagram нарощує аудиторію:
- Київ + 7,1% з початку року;
- Львів + 6% з початку року;
- невеликі міста - в середньому + 4% з початку року.