Різниця між COVID-сертифікатом і міжнародним свідоцтвом про вакцинацію – пояснення

У чому полягає різниця між COVID-сертифікатом і міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, пояснив директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я Національної служби здоров’я Дмитро Черниш, повідомляє Дзеркало тижня.

COVID-сертифікат

Видається людям, які мають підтверджену інформацію про вакцинацію, перенесення хвороби або негативний результат ПЛР-тесту. Ці дані беруться з електронної системи охорони здоров’я eHealth.

Документ можна застосовувати як всередині України, так і для виїзду за кордон.

"Але для цього необхідно дочекатися визнання сертифікату між Україною та іншими країнами. Уряд України працює над цим" , — уточнив Черниш.

Українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина.

Користувачі, які раніше зареєструвались на бета-тестування сертифікату, можуть уже отримати його у мобільному застосунку "Дія". Надалі усі охочі зможуть отримати сертифікат у свого сімейного лікаря.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Видається тим, хто пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19.

Свідоцтво можна використовувати для подорожей за кордон.

Його можна отримати лише у паперовій формі у свого сімейного лікаря або у будь-якому іншому закладі охорони здоров’я, який приєднаний до електронної системи охорони здоров’я.

Цей документ вже ратифікований як Україною, так і міжнародною спільнотою.