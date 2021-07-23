АЗС підігнали ціни на паливо під нові розрахунки Мінекономіки

Сьогодні, 23 липня, середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 1 коп./л і склала 29,26 грн/л, бензин А-95 здешевшав на 7 коп./л – до 30,20 грн/л, а дизельне пальне – на 10 коп./л, до 28,39 грн/л, повідомляє Enkorr.

Коригування цін стало результатом визначення вартості палив 22 липня відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

Зокрема, на зміну граничних цін відреагували мережі ОККО і WOG. Обидві компанії знизили ціну на дизельне пальне на 35 коп./л, до 29,25 грн/л. «П'ятірка» на станціях цих мереж здешевшала на 23 коп./л, до 31,64 грн/л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

SOCAR знизив ціну ціну на бензини на 13-23 коп./л. Відзначимо, в компанії заявляють, що дизпальне, яке реалізовується, підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню.

У мережі UPG усі види палива здешевшали на 30 коп./л: «двійка» – до 29,80 грн/л, «п'ятірка» – до 30,80 грн/л, ДП – до 27,20 грн/л.

KLO, Shell, «БРСМ-Нафта» і Motto знизили ціни на дизельне пальне в межах 8-30 коп./л. У той же час пальне на таких станціях як «Prime», «Фактор» і «Кворум» здорожчало на 10-20 коп./л.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 22 по 23 липня, грн/л