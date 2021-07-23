В літо на автомобілі: поради для мандрівників

Літо у самому розпалі та багато подумують про те, щоб відправитися у відпустку на автомобілі. АвтоОбоз розбирався, що необхідно взяти в дорогу і як підготуватися до автомобільного подорожі, повідомляє Обозреватель.

Наші рекомендацій допоможуть зроблять вашу поїздку максимально комфортним та безпечним.

Перш ніж вирушати в довгу подорож не зайвим буде заїхати на СТО і провести діагностику технічного стану автомобіля. Джерело: newspressuk.com

Перш ніж вирушати в довгу подорож не зайвим буде заїхати на СТО та провести діагностику технічного стану автомобіля. При необхідності проведіть регламентні роботи, зокрема, замініть технічні рідини, фільтри і гальмівні колодки. Залийте в бачок річний омивач стекол для кращого видалення комах. Пам'ятайте, що хороша видимість – запорука вашої безпеки.

Залийте в бачок річний омивач стекол для кращого видалення комах. Джерело: newspressuk.com

Перевірте роботу і справність світлових приладів.

Перевірте стан шин, тиск у них і залишкову глибину канавок протектора. До якого рівня необхідно підкачати шини зазначено в керівництві з експлуатації автомобіля. Недостатньо накачана шина більше нагрівається що, в кінцевому підсумку, призведе до її швидкого зносу і збільшення витрати палива. Також не рекомендується використовувати шини з глибиною протектора менше 4 мм.

Перед поїздкою перевірте стан шин і тиск в них і залишкову глибину канавок протектора. Джерело: newspressuk.com

Розміщуючи речі в багажнику, найважчі предмети кладіть вниз, це поліпшить керованість. Багаж слід закріпити або прив'язати, так як в разі раптового гальмування під вагою зсунулись предметів можуть постраждати і пасажири, і автомобіль.

Розміщуючи речі в багажнику, найважчі предмети кладіть вниз, це поліпшить керованість. Джерело: newspressuk.com

У вашого авто обов'язково повинні бути присутніми: аптечка, вогнегасник, запасне колесо або "докатка", домкрат і набір необхідних інструментів, знак аварійної зупинки, буксирувальний трос, комплект проводів для "прикурювання" АКБ і світловідбиваючий жилет.

Мінімальний набір необхідних в дорозі автомобільних аксесуарів. Джерело: newspressuk.com

На відпочинку не варто залишати машину на тривалий час на сонці. Ультрафіолетове випромінювання руйнівно діє на гуму і лакофарбове покриття. Візьміть з собою тепловідбивний екран для захисту приладовій панелі, а оптимальним рішенням буде скористатися на стоянці тканинним або брезентовим тентом для кузова. Останній захистить ЛКП не тільки від палючого сонця, але і від деревних смол і соків, а також продуктів життєдіяльності пернатих.

У спекотну погоду панель приладів охоронить захисна накидка. Джерело: newspressuk.com

Для захисту ЛКП від сонця і інших негативних чинників найкраще використовувати тент. Джерело: newspressuk.com

У спекотну погоду не варто залишати в салоні: запальнички та балони з газом / бензином для їх зарядки, аерозолі, косметику, кисломолочні продукти харчування, газовані напої, а також напої в пластикових пляшках.

У спекотну погоду аєрозольній балон може вибухнути в салоні. Джерело: newspressuk.com

Важливо використовувати за кермом правильне взуття. Не можна їздити за кермом в шльопанцях – це небезпечно, а в деяких країнах Західної Європи за це можуть навіть оштрафувати на 90-200 євро.

У деяких країнах передбачено солідний штраф за водіння авто в шльопанцях. Джерело: newspressuk.com

Будьте уважний за кермом і нехай в дорозі вам посміхнеться удача!