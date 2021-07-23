НКРЕКП оштрафувала Львівгаз майже на пів мільйона

Сьогодні, 23 липня, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання прийняла рішення накласти 425 тис. грн штрафних санкцій на оператора газорозподільних систем "Львівгаз", а також зобов'язала оператора врегулювати всі виявлені порушення.

Про це повідомила пресслужба﻿ НКРЕКП.

Нацкомісія встановила, що ліцензіат не виконав ряд вимог чинного законодавства та положень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Зокрема, підприємство порушило такі вимоги:

забезпечення установки лічильників газу для населення;

обов'язкове виконання рішень регулятора, що стосуються фінансово-господарської діяльності;

дотримання ряду положень Кодексу газорозподільних систем;

своєчасне надання регулятору фінансової звітності;

дотримання мінімальних стандартів у частині надання технічного доступу до газорозподільної системи, умов приєднання, подання інформації щодо показників комерційної якості послуг, реєстру письмових звернень споживачів;

дотримання ряду положень ліцензійних умов щодо обов'язку інформувати регулятора про зміни даних підприємства, складання звітності, використання, виконання плану розвитку системи, розрахунків за послуги транспортування;

висновок актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку газу, в тому числі зі споживачами;

забезпечення періодичної повірки лічильників газу для побутових споживачів.

"Львівгаз" є одним з небагатьох підприємств, у якого найбільше порушень з прав споживачів, особливо в частині приєднання, відзначили в пресслужбі.