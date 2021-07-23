1 +1 не буде дублювати російськомовні фільми українською мовою

"1+1 медіа" транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово. Таке рішення медіагрупа прийняла після критики українського дубляжу серіалу "Свати", повідомляє Детектор Медиа.

Рішення про поступовий перехід на українську мову в фільмах та серіалах ухвалили, як кажуть у "1+1 медіа", виходячи з тлумачень нормативно-правових актів, роз’яснень від профільних органів та чинного законодавства: законів України "Про телебачення і радіомовлення","Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про кінематографію", "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. "1+1 медіа" виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим" , – заявили в медіагрупі.

Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, у "1+1 медіа" нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал "Моя улюблена Страшко", а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію "Дивись українською".

Телеканал "1+1" 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня "Плюси" знову "повернули" серіалу російське звучання.