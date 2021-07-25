Як не набрати зайвого у відпустці – поради фітнес-тренерки

З відпочинку хочеться привезти приємні спогади та красиву засмагу, але ніяк не зайві кілограми. Відома українська фітнес-тренерка Юлія Богдан поділилась правилами корисного харчування на відпочинку, повідомляє 24 Канал.

Навіть займаючись спортом та дотримуючись принципів правильного харчування вдома, на відпочинку легко про все забути та "піти у відрив". Фітнес-тренерка Юлія Богдан знає, як не набрати зайвого навіть в all inclusive – варто лише дотримуватись кількох правил.

Розставити пріоритети

Експертка наголошує, що ціль відпочинку у кожного може бути різна. Тож якщо ви налаштовані просто розслаблятись і валятись на пляжі, то не варто себе силувати, просто відпочиньте.

"Їжте із задоволенням, насолоджуючись кожним шматочком, а не просто як в останній раз. Робіть усе в радість. Якщо щось не подобається, дратує – не робіть," , – радить тренерка

І навпаки, якщо ваша ціль – зайнятись собою і регулярно бігати вздовж морського узбережжя, то нічого не повинно ставати вам на заваді, навіть постійні спокуси у відпустці: "Розпишіть собі план на період відпустки заздалегідь. Які й коли будуть тренування, який режим харчування. Щоб ви були готові".

Головні правила на відпочинку

Ось кілька принципів харчування, яких Юлія Богдан і сама намагається дотримуватись на відпочинку.

1. Їсти тричі на день

Це обов'язкове правило, якого не потрібно порушувати. Не дозволяйте собі пропускати прийоми їжі через відмовки, потім організм вам не подякує:

"Не має бути довгих проміжків голоду. Наприклад, пропустили обід, бо спекотно, а потім то на вечерю готові "з'їсти слона"," , – каже тренерка

У спеку і справді часто не хочеться нічого їсти. Тоді експертка радить звернути увагу на свіжі салати з білком і додати трохи каші.

2. Не обмежуйте себе

Особливо якщо ви приїхали у незнайому країну, вам захочеться все скуштувати. Пробуйте все, але слідкуйте за тим, щоб у вашому раціоні було якомога більше клітковини. Тобто додавайте до своєї тарілки багато овочів та зелені.

Також не варто жорстко обмежувати себе у солодощах. Проте все ж намагайтесь вживати їх у першій половині дня.

3. Пити більше води

Пити газовані напої або солодкі компоти – не найкраща ідея, адже вони не втамовують спрагу, до того ж дуже калорійні.

4. Активність

Зранку, як правило, не настільки висока температура, щоб знемагати від спеки. Тому тренерка радить саме у цей час доби займатись тренуваннями – до прикладу, йогою або й просто зарядкою.