Зразки крові з Уханю протестують за період до початку пандемії

Китайські фахівці готуються протестувати зразки крові з міста Ухань за період, який передував початку пандемії COVID-19. Про з посиланням на органи охорони здоров'я КНР, повідомляє Лента.Ру.

Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу в грудні 2019 року. Експерт Лян Ваннян, який керував китайськими вченими на зустрічі з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), заявив, що такі дослідження можуть виявити більш ранні випадки захворювання. Відповідно до законів Китаю, вивчення взятих в 2019-му зразків крові можливо тільки після двох років після збору.

Він підтримав пропозицію ВООЗ дослідити зразки, отримані до початку пандемії. Однак вчений не уточнив, чи буде проходити експертизу кров, зібрана у жителів з прилеглих до Ухань провінцій.

23 липня директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що у відомства поки немає даних про походження коронавірусу. За його словами, світ може ніколи не дізнатися відповіді на це питання. При цьому Бернс запевнив, що США разом зі світовим розвідувальним співтовариством продовжить розслідування причин спалаху пандемії.

Раніше Пекін різко відкинув запропонований ВООЗ план по другій фазі розслідування, яке повинно пролити світло на походження пандемії. На думку китайської влади, формулювання, використані в плані, "не поважають науку і здоровий глузд".

У березні експерти ВООЗ відзвітували про поїздку в Ухань для з'ясування джерел поширення COVID-19. Згідно з документом, пандемія коронавірусу, швидше за все, почалася не через витік з лабораторії.