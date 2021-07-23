"Батьківщина" вимагає запровадити мораторій на підвищення тарифів на ЖКП

Партія "Батьківщина" вимагає запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та ухвалити низку нових законопроєктів, які пустять на потреби людей газ вітчизняного видобутку і дешеву атомну електроенергію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лідерка партії Юлія Тимошенко впевнена, що ці заходи дадуть змогу суттєво знизити тарифи.

"Досить знущатися над народом! Досить експериментувати зі своєю жадібністю та непрофесійністю. Визнайте, що не здатні впоратися самотужки, та дослухайтесь нарешті до порад людей, які знають, як сьогодні потрібно рятувати країну та захищати людей" , - звернулася Тимошенко до влади.

Вона нагадала, що в серпні планується чергове підвищення тарифів.