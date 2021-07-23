Мендель заробила в 2021 році півмільйона гривень

Перед звільненням Юлія Мендель заробила майже півмільйона гривень за половину поточного року роботи прессекретарем президента Володимира Зеленського, повідомляє Страна.ua.

Про це свідчить її електронна декларація.

З 1 січня по 9 липня дохід Мендель склав 499 558 гривень.

За цей час її зарплата в Офісі Президента склала 479 433 гривні або 80 тисяч гривень на місяць в середньому.

Гонорар за видану після звільнення "Клубом сімейного дозвілля" книгу Мендель "Кожен з нас Президент" склав 20 125 гривень.

Решта відомості в декларації не відрізняються від внесених раніше.

При цьому ніяких грошових активів Мендель не задекларувала.