Названі корисні властивості морквяного соку для організму

У боротьбі з різними захворюваннями велику роль відіграє харчування. З'ясувалося, що сік з популярного коренеплоду може допомогти впоратися відразу з декількома недугами, повідомляє Профиль.

Одне з його основних поживних речовин - бета-каротин - є джерелом вітамінів, які підвищують імунітет і покращує здоров'я. Йдеться про морквяний сік.

Захищає серце

Морква - хороше джерело калію, який грає важливу роль в правильної регуляції крові. Дієта з високим вмістом калію захищає від високого кров'яного тиску й інсультів. Крім того, тримісячне дослідження, в якому брали участь 17 осіб з високим рівнем холестерину, показало, що вживання двох склянок (480 мл) морквяного соку в день значно збільшує кількість антиоксидантів в крові та знижує окислення ліпідів, що зменшує ризик розвитку серцевих захворювань.

Очищає печінку

Каротиноїди в морквяним соку сприяють здоров'ю печінки. Крім того, деякі дослідження показали, що протизапальну і антиоксидантну дію каротиноїдів захищає від неалкогольній жировій хворобі печінки.

Покращує здоров'я шкіри

Морквяний сік містить вітамін С і бета-каротин - два антиоксиданти, які можуть захистити шкіру від пошкоджень і поліпшити її зовнішній вигляд. Відзначається, що один стакан морквяного соку забезпечує понад 20% денної норми вітаміну С. Крім того, напій надає шкірі еластичність і міцність, покращує її здатність протистояти інфекція, зменшує ознаки запалення.

Знижує ризик виникнення раку

Кілька досліджень показали, що морква грає центральну роль в захисті від різних типів раку. Профілактичний ефект моркви в основному пояснюється високим вмістом каротиноїдів. За даними Американського інституту досліджень раку, вживання фруктів і овочів некрахмалістих, наприклад, моркви, може знизити ризик розвитку раку порожнини рота, стравоходу, легенів і шлунка.