Під час президентства Зеленського стало менше вироків за корупцію

У часи Зеленського зменшились кількість і суворість вироків за корупційні злочини за всіма статтями Кримінального Кодексу. Статистику врятувало лише різке збільшення затриманих хабародавців, повідомляє Нашi грошi.

Передвиборче гасло Володимира Зеленського "Весна прийде – саджати будемо" поступово переросло у президентське: "я сам хочу знати де посадки" і "впливу президента на правоохоронні органи немає".

Підозрюємо, щоб підсолодити пілюлю, його підопічні показують президентові "правильну статистику" , за якою число вироків корупціонерам трохи, але зросло. Об’єктивна реальність дещо інша: загальна цифра виросла за рахунок лише однієї позиції - пійманих хабародавців.

Як правило, це невеликі хабарі, які пропонували пересічні українці, наприклад, патрульній поліції чи дрібним чиновникам.

Чи-то представники влади стали чеснішими, чи є інші цьому причини – невідомо. Ми лише фіксуємо цифри. І загалом вони показують інші тенденції.

У решті статей: ситуація або незмінна, або ж відбувається падіння, як наприклад, по отриманню хабара чиновниками і зловживання ними владою або службовим становищем.

* З огляду на те, що деякі корупційні статті можуть одночасно бути присутні у вироку, деякі вироки пораховано двічі (по кожній зі статей)

** Статті 368-2 і 368-5 – обидві "Незаконне збагачення". Однак, ст. 368-2 була введена в Кримінальний кодекс України у 2011 р., а у лютому 2019 р. рішенням Конституційного Суду № 1-р/2019 визнана такою, що не відповідає Конституції України. У свою чергу ст. 368-5 введена в ККУ 31.10.2019.

Для чистоти експерименту зафіксували також дані, за рахунок яких покращилась статистика: про хабародавців.

Інша тенденція стосується важкості покарань. Усі вказані корупційні статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі.

За даними "Антикорупційного барометру ", за останні 7,5 років позбавлення волі було присуджено лише у 10% винесених вироків. При цьому – відсоток ув’язнень за корупційні злочини щороку зменшувався.

Так, починаючи із 2014 року, коли було близько 100 таких вироків, їх кількість щороку падала, і в 2020 році становила приблизно 80. Єдина стаття, по якій відбувається зростання вироків – пропозиція неправомірної вигоди, тобто ті ж хабародавці.

Із досліджуваних статей найбільше вироків із позбавленням волі присудили за отримання чиновниками хабарів (ст. 368). Втім, саме по цій статті відбулося найбільше падіння цього найжорсткішого виду покарання: із 2014-2015 рр., коли було 70 і більше вироків, цифра щороку знижувалася, і в 2020-му склала 22.

Разом з тим варто відзначити зростання присудження реальних ув’язнень за давання хабара чиновникам (ст. 369) на фоні збільшення загальної кількості вироків по цій статті.

Цікаво також, що практично відсутні вироки з реальним позбавленням волі за останні 7,5 років по таких статтях:

незаконне збагачення (ст. 368-2 і 368-5) – 0 вироків;

підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4) – 1 (у цій справі особа засуджена по ст. 368-4 в сукупності, зокрема, зі ст. 368; у подальшому апеляція призначила новий розгляд);

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2) – 2 (обидва вироки скасовано в апеляції);

підкуп службової особи юридичної особи приватного права (ст. 368-3) – 3, з яких – 1 одразу звільнили по амністії, і ще 1 – апеляція змінила позбавлення волі на штраф.

Основним же видом покарання для ст. 369 і 369-2 є штраф – це майже 80% і 70% відповідно. У свою чергу для ст. 364 і 365-2 майже третина вироків – умовне позбавлення волі. Так само значний відсоток умовного ув’язнення – в покараннях по 368-2 (25%), ст. 368 (близько 18%), ст. 364-1 (близько 15%).

Близько 40% відсотків вироків за останні 7,5 років, тобто майже 3000 вироків – це затверджені угоди з прокурором. Цікаво, що у 2015-2017 роках відбулося невелике просідання, і з 2019 року – зростання їх числа. Половина всіх угод – з хабародавцями (ст. 369). Ще чверть – з чиновниками-хабарниками (ст. 368).