Аграрії намолотили понад 14 млн т зерна: регіони-лідери

Сільгоспвиробники всіх областей України станом на 22 липня 2021 р. обмолотили ранні зернові та зернобобові культури на площі 3,4 млн га (22% до прогнозу) при врожайності 41,8 ц/га, намолочено більше 14,1 млн т зерна, в тому числі 8,6 млн т за минулий тиждень, повідомляє AgroPortal.

Так, аграрії вже обмолотили:

ячменю — 1,189 млн га (48% до прогнозу) при врожайності 41,8 ц/га, намолочено 5 млн т;

пшениці — 2,068 млн га (30% до прогнозу) при врожайності 42,8 ц/га, намолочено 8,86 млн т;

гороху — 110 тис. га (47% до прогнозу) при врожайності 22,1 ц/га, намолочено 242 тис. тонн.

Загалом лідерами по обмолоту є сільгосптоваровиробники Херсонщини, які зібрали 69% площ (542 тис. га) зернових та зернобобових культур при врожайності 45,4 ц/га, та намолотили 2,2 млн тонн зерна, свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства.

В лідерах також сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які зібрали зернові з площі 548 тис. га (60% до прогнозу; +330 тис. га за тиждень) при врожайності 39,8 ц/га, намолочено 2,182 млн т зерна.

Більше 1 млн тонн зерна по області намолотили аграрії Дніпропетровщини (1,277 млн т) та Одещини (1,265 млн т).

Близькими до намолоту свого першого мільйону (по області) є аграрії Кіровоградщини (962 тис. тонн), Полтавщини (952 тис. т), Запорізької (876 тис. т) та Донецької (827 тис. тонн) областей.

Лідерами по урожайності зернових є сільгосптоваровиробники Волині, які зібрали 6% площ при урожайності 60,5 ц/га.

Вищу за 50 ц/га середню по області урожайність зернових та зернобобових культур на початку збирання (від 2% до 8%) мають господарства Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.