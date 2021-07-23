На Філіппінах дітям заборонили виходити на вулицю

Влада Філіппін у зв'язку з небезпекою поширення штаму COVID-19 "дельта" посилює обмежувальні заходи, зокрема, зобов'язала мільйони дітей віком від п'яти до 17 років не виходити з дому, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Варіант "дельта" більш заразний і небезпечний", - заявив прессекретар філіппінського президента Гаррі Роке.

Нові обмежувальні заходи діятимуть у столичному регіоні країни, а також у чотирьох інших провінціях Філіппін. Зокрема, посилюються ліміти на кількість людей, котрі їдять у приміщеннях, відвідують салони краси та релігійні збори.

ЗМІ нагадують, що про нові обмеження оголосили через два тижні після того, як було знято заборону на вихід неповнолітніх з дому, що діяла з березня 2020 року. Однак ця заборона часто порушувалася. Уряд раніше причиною такого кроку називав ризик того, що діти та підлітки можуть заразитися вірусом і передати його старшим родичам.

У країні зафіксовано 47 випадків штаму "дельта", причому приблизно половина з них - місцевого походження.

Тим часом філіппінські органи охорони здоров'я на випадок нового напливу хворих інспектують лікарні щодо наявності ліжок, медикаментів, кисневих балонів і персоналу.

Також було посилено прикордонний контроль для осіб, які в'їжджають із Таїланду та Малайзії, де влада намагається стримати поширення штаму "дельта". Філіппіни також заборонили в'їзд із території Індії, Пакистану та Індонезії.

На Філіппінах із населенням близько 110 млн людей першу дозу вакцини отримали 10,5 млн осіб, а повний курс вакцинації пройшли трохи більше ніж 5 млн жителів.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, на Філіппінах від початку епідемії виявили понад 1,53 млн випадків коронавірусу. Понад 1,4 млн пацієнтів одужали, близько 26,8 тис. померли.