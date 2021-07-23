Підприємства Мінекономіки отримали мільярди збитків

Протягом 2019-2020 років суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління Мінекономіки, показали фінансовий результат у розмірі 11,7 млрд грн збитків, заявив відповідальний за проведення аудиту член Рахункової палати Цезар Огонь, повідомляє UBR.

Більшість з цієї суми (понад 93%) отримали господарські товариства. Вони не перераховували до держбюджету дивіденди, нараховані на акції.

Аудит показав, що Мінекономіки в зазначений період неефективно контролювало діяльність суб'єктів господарювання, зокрема, не затвердило стратегічних планів 77 з 113 працюючих підприємств.

За підсумками діяльності за два роки чистий прибуток суб'єктів господарювання Мінекономіки склав майже 1,3 млрд грн, що на 49% менше від запланованого показника. При цьому чисті збитки майже втричі перевищували план, а кількість збиткових підприємств зросла з 26 до 33.

"Аудит показав: Мінекономіки не створило ефективної системи внутрішнього контролю. Відповідний структурний підрозділ міністерства не функціонує", - відзначили в Рахунковій палаті.

Також встановлено, що доведені прогнозні показники надходжень чистого прибутку та дивідендів до загального фонду держбюджету ДПС в середньому забезпечено на рівні 102,5%, або 152 млрд грн. Зокрема, 88 підприємств забезпечили надходження 1,5%, або 2,25 млрд грн.

При цьому майже 56% (1,17 млрд грн) частини чистого прибутку (2,1 млрд грн) забезпечено "Поліграфічним комбінатом "Україна" і "Укрхімтрансаміаком".