Нардеп від партії "СН" в шльопанцях позував на фоні Капітолію

Нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Клочко разом з колегами знаходиться в США з робочим візитом на запрошення Організації "Американські Ради з Міжнародної Освіти", в рамках програми Open World Ukraine, повідомляє Вести.

На своїй сторінці в Facebook парламентарій ділиться яскравими знімками поїздки. На фото він позує з прапором України та у вишиванці на тлі визначних пам'яток в Вашингтоні. Кумедним вийшло фото, де Клочко в пляжних шльопанцях позує на фоні Капітолію.