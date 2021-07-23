Нардеп від партії "СН" в шльопанцях позував на фоні Капітолію
Нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Клочко разом з колегами знаходиться в США з робочим візитом на запрошення Організації "Американські Ради з Міжнародної Освіти", в рамках програми Open World Ukraine, повідомляє Вести.
На своїй сторінці в Facebook парламентарій ділиться яскравими знімками поїздки. На фото він позує з прапором України та у вишиванці на тлі визначних пам'яток в Вашингтоні. Кумедним вийшло фото, де Клочко в пляжних шльопанцях позує на фоні Капітолію.
"Прибули в м. Вашингтон, щоб ознайомитися з процедурами законотворчої діяльності в США та налагодити партнерські відносини з американськими колегами, а також з іншими представниками політичного істеблішменту", - підписав знімки нардеп.