Чай - какой лучше: розсипний або в пакетиках

Колись люди вважали, що чай в пакетиках є неякісним і навіть шкідливим. Тому багато хто віддавав перевагу купувати листової розсипний чай, повідомляє WomanEL.

Але власниця чайного будинку Boulder Dushanbe Сара Мартінеллі запевняє, що це не так.

Листовий розсипний чай або чай в пакетиках?

З якісного чаю можна приготувати як розсипний лист, так і чайні пакетики. Тому вибір залежить тільки від вас: того, як ви любите заварювати чай. Адже для деяких важливий сам процес - заварювання розсипного чаю заспокоює їх нерви. А іншим не подобається витрачати надто багато часу на це, тому вони купують чайні пакетики.

Відмінності в смаку

За словами деяких експертів, є різниця в смаку. Вони кажуть, що розсипний духмяний і смачний. При приготуванні чашки чаю з розсипного чаю він може циркулювати в киплячій воді і набухати. Це набухання означає, що розсипний чай отримає максимум аромату і кольору.

Але насправді більшість людей не помітять особливої різниці. Якщо ви все-таки цінитель чаю, спробуйте купувати розсипний або чай в просторих пакетиках.

Мартінеллі каже, що на сьогоднішній день є маса чаю високої якості в чайних пакетиках. Звертайте увагу на склад. Віддавайте перевагу ті, які містять натуральні інгредієнти, а не ароматизатори. Те, що ви п'єте чай в пакетиках, не говорить, що ви п'єте поганий чай.