Названі можливі причини звільнення глави української розвідки

Очільника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка могли звільнити через ситуацію з "Північним потоком-2" і викраденням Чауса в Молдові.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє﻿ канал "Политика Страны".

Кондратюк був одним з найбільш наближених до Зеленського силовиків. Але після провалу протидії газопроводу "Північний потік-2" його вирішили зробити крайнім.

"Кондратюк вважався одним з основних каналів зв'язків з американцями. Принаймні він так себе позиціонував. Тому на нього поклали великий шматок роботи по протидії Північному потоку-2 і по деяким іншим аспектам відносин з Вашингтоном.

Крім того він відповідав за роботу зі світовими ЗМІ проти Північного потоку-2. І після провалу по газопроводу, його вирішили зробити одним з крайніх. Хоча справа не в Кондратюку, а в тому що в принципі держмашина не працює. Особливо щодо зовнішніх справ" , - каже джерело.

Інше джерело можливою причиною заміщення Кондратюка на посаді глави СЗР називає﻿ викрадення екссудді Миколи Чауса. За даними ЗМІ, до цього могли бути причетні українські спецслужби.

До слова, сьогодні генпрокурор Молдови офіційно заявив, що Чауса до викрадення Чауса причетні спецслужби України.