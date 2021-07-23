Названі можливі причини звільнення глави української розвідки
Очільника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка могли звільнити через ситуацію з "Північним потоком-2" і викраденням Чауса в Молдові.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє канал "Политика Страны".
Кондратюк був одним з найбільш наближених до Зеленського силовиків. Але після провалу протидії газопроводу "Північний потік-2" його вирішили зробити крайнім.
"Кондратюк вважався одним з основних каналів зв'язків з американцями. Принаймні він так себе позиціонував. Тому на нього поклали великий шматок роботи по протидії Північному потоку-2 і по деяким іншим аспектам відносин з Вашингтоном.
Крім того він відповідав за роботу зі світовими ЗМІ проти Північного потоку-2. І після провалу по газопроводу, його вирішили зробити одним з крайніх. Хоча справа не в Кондратюку, а в тому що в принципі держмашина не працює. Особливо щодо зовнішніх справ", - каже джерело.
Інше джерело можливою причиною заміщення Кондратюка на посаді глави СЗР називає викрадення екссудді Миколи Чауса. За даними ЗМІ, до цього могли бути причетні українські спецслужби.
До слова, сьогодні генпрокурор Молдови офіційно заявив, що Чауса до викрадення Чауса причетні спецслужби України.