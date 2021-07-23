Міненерго хоче зобов’язати постачальників мати мінімальні запаси нафти

Міністерство енергетики підготувало законопроєкт, яким з 2023 року пропонує зобов’язати постачальників мати мінімальний запас нафти та нафтопродуктів, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

За його словами, в умовах значної залежности України від імпорту нафти та нафтопродуктів, зокрема з Білорусі та РФ, існує небезпека шантажу з боку держави-агресора та її політичного союзника.

Немчинов нагадав, що система гарантованих запасів стратегічної продукції в Україні працює, наприклад, в енергетиці, де до приватних ТЕС є нормативи мінімальних запасів вугілля для стабільного проходження опалювального сезону.

"Водночас створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів також є однією з євроінтеграційних вимог до України" , – пише заступник міністра.

Так, Директива Ради ЄС 2009/119/ЄС зобов’язує підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та нафтопродуктів.

Відповідно до законопроєкту під наглядом уповноваженого органу створюється спеціальне агентство, яке буде володіти та управляти мінімальними запасами, забезпечувати сховища для зберігання.

За європейською методикою, мінімальний запас нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій визначено на рівні 90 днів середнього добового імпорту.

З огляду на фактичні потужності українських нафтопереробних заводів, розглядається така структура резерву: нафта – 30%, нафтопродукти – 70%. Моторний бензин та дизельне пальне – відповідно до структури їх фактичного споживання у співвідношенні 38:62.

Створення агенції і резерв нафтопродуктів фінансуватимуть коштом спеціального фонду держбюджету. Для наповнення фонду планується спрямувати 6% від акцизного податку з виробленого в Україні та імпортованого пального, а також 100% спецмита на важкі дистиляти і скраплений газ з Російської Федерації.