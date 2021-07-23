Рейтинг самих ненадійних автомобілів у віці до 5 років

Британський журнал WhatCar опублікував новий рейтинг надійності авто. До нього увійшли 25 машин у віці до 5 років, які найкраще не купувати на вторинному ринку, повідомляє АвтоПортал.

Найпроблемніші машини

Традиційно в основі дослідження британських колег лежать результати опитування 13 000 автомобілістів. Респондентів запитували на предмет кількості поломок за рік, вартості ремонту і часу усунення несправності. Отже, чим «ломучій» виявився автомобіль і чим дорожче коштувало усунення поломки / поломок, тим менший відсоток надійності йому присвоїли.

При складанні рейтингу в WhatCar спиралися на дані по несправностей в 15 категоріях: по частині кузова, двигуна, «мізків» двигуна, коробки передач / зчеплення, рульового управління, підвіски, гальмівної системи, паливної системи, вихлопу, електрики, системи кондиціонування, акумулятора, внутрішнього оздоблення, мультимедіа / стереосистеми.

Всього в дослідженні виявилися 175 моделей автомобілів від 31 бренду.

У ВатКар підкреслили, що, згідно з результатами опитування, в середньому ремонт автомобіля обходився в 100-500 фунтів стерлінгів ($ 137-685), хоча 2% автомобілістів «потрапили» більш ніж на 1 500 фунтів стерлінгів (майже $ 2 000). При цьому найпоширенішою несправністю була поломки електросистем.

Найбільш ненадійні б/у авто віком до 5 років: