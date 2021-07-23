Рейтинг самих ненадійних автомобілів у віці до 5 років
Британський журнал WhatCar опублікував новий рейтинг надійності авто. До нього увійшли 25 машин у віці до 5 років, які найкраще не купувати на вторинному ринку, повідомляє АвтоПортал.
Найпроблемніші машини
Традиційно в основі дослідження британських колег лежать результати опитування 13 000 автомобілістів. Респондентів запитували на предмет кількості поломок за рік, вартості ремонту і часу усунення несправності. Отже, чим «ломучій» виявився автомобіль і чим дорожче коштувало усунення поломки / поломок, тим менший відсоток надійності йому присвоїли.
При складанні рейтингу в WhatCar спиралися на дані по несправностей в 15 категоріях: по частині кузова, двигуна, «мізків» двигуна, коробки передач / зчеплення, рульового управління, підвіски, гальмівної системи, паливної системи, вихлопу, електрики, системи кондиціонування, акумулятора, внутрішнього оздоблення, мультимедіа / стереосистеми.
Всього в дослідженні виявилися 175 моделей автомобілів від 31 бренду.
У ВатКар підкреслили, що, згідно з результатами опитування, в середньому ремонт автомобіля обходився в 100-500 фунтів стерлінгів ($ 137-685), хоча 2% автомобілістів «потрапили» більш ніж на 1 500 фунтів стерлінгів (майже $ 2 000). При цьому найпоширенішою несправністю була поломки електросистем.
Найбільш ненадійні б/у авто віком до 5 років:
- Audi A6, 2011-2018: 70,6%
- Seat Alhambra, 2011-2020: 70,8%
- Land Rover Discovery Sport, 2014-2019: 73,1%
- Range Rover Sport, 2013 Н.В .: 74,2%
- Land Rover Discovery, 2015 Н.В .: 77,9%
- Range Rover Velar 2017-Н.В .: 81,9%
- Porsche 718 Cayman, 2016 Н.В .: 82,5%
- Seat Leon (дизельний), 2013-2020: 82,7%
- Range Rover Evoque, 2011-2019: 82,8%
- Peugeot 308, 2013 Н.В .: 83,3%
- Volkswagen Golf (дизельний), 2013-2020: 83,6%
- Porsche Panamera, 2016 Н.В .: 84,5%
- Tesla Model S, 2014 Н.В .: 85,7%
- Suzuki Ignis, 2016: 85,9%
- Renault Sandero, 2013-2020: 85,9%
- Ford S-Max, 2015 Н.В .: 86,5%
- Jaguar XJ, 2010-Н.В .: 86,6%
- Nissan Qashqai, 2014-2021: 87%
- Mercedes C-Class, 2014 Н.В .: 87,3%
- Opel Insignia Grand Sport 2017-Н.В .: 87,4%
- Nissan X-Trail діє до: 2014-Н.В., 87,6%
- BMW X6, 2014-2019: 88,2%
- Kia Picanto 2017-Н.В .: 88,3%
- Jaguar E-Pace 2017-Н.В .: 88,4%
- MG ZS EV, 2019 Н.В .: 89,4%.