Брюссель отримав ноту Києва про консультації щодо "Північного потоку-2"

Європейська комісія отримала ноту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з проханням розпочати консультації щодо причини добудови проєкту "Північний потік-2", заявила представник ЄК Набіла Массралі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, у якій він просить консультацій, посилаючись на статті 274 та 338 Угоди про асоціацію Україна-ЄС", - сказала Массралі в п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Водночас вона не надала жодних інших деталей можливих дій ЄК, зазначивши, що триває "внутрішнє обговорення".

Раніше Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США.

"Відповідно до ст. 274 Угоди про асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС уже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін" , - написав Кулеба у Twitter.

Напередодні США і ФРН повідомили про досягнення домовленостей щодо теми "Північного потоку-2". Зокрема, Берлін зобов'язується вживати заходів у разі, якщо РФ буде використовувати постачання енергоносіїв для тиску на інші країни.