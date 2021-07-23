На Закарпатті потяг зіштовхнувся з фурою: є постраждалі

У Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга і вантажівки. Локомотив поїзда зійшов з рейок. Травми отримали троє людей, повідомляє Лівий берег.

"Водій вантажівки спричинив ДТП з пасажирським поїздом № 14 Київ - Солотвино на залізничному переїзді в Закарпатській області. ДТП сталася сьогодні близько 12-ї години на регульованому переїзді перегону Королево - Рокосово", - сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

Як зазначають у компанії, при справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок.

На місці події працюють медики, правоохоронці та рятувальники.

"Пасажирів зазначеного рейсу буде доправлено до станції Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино - Київ дизель-поїздом буде доправлено до станції Королево, звідки поїзд вирушить до столиці України", - додали в "Укрзалізниці".

Речник управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих. Це водій вантажівки та двоє пасажирів, їх ушпиталили.

Також, за його словами, із потяга евакуювали 226 пасажирів. Наразі місцева влада організовує довіз людей від дороги до автостанції міста Хуст.