Міжбанк: долар прискорив падіння

Рішення Національного банку підняти облікову ставку на 0,5%, до 8% річних з сьогоднішнього дня викликало хвилю продажів валюти на міжбанківському валютному ринку . В результаті котирування безготівкового долара опустилися до 27,03 гривень на покупку і 27,04 гривень на продаж.

Одним з головних продавців долара сьогодні був Citibank. За інформацією порталу «Курс України», нерезиденти налаштовані серйозно збільшити свій портфель ОВДП і заздалегідь почали продаж валюти, готуючись до майбутнього аукціону.

Слідом за безготівковим дешевшає і готівковий «американець». Вранці курс долара в обмінниках Києва знаходився на рівні 27,18 гривень, але вже до обідньої перерви цінник на продаж опустили до 27,08-27,09 гривень. В результаті стався курйозний випадок: обмінки продають долар дешевше, ніж ще вранці купували.

Євро на FOREX сьогодні знову не може визначитися з напрямком подальшого руху. Протягом азіатської та європейської торгових сесій він коливається в діапазоні 1,1754-1,1786 долара. У цих умовах готівковий євро орієнтується повністю на поведінку готівкового долара. Сьогодні цінник на євро нарешті опустився нижче рівня 32 гривні і досяг 31,93-31,95 гривень.

Польський злотий, як і вчора, продають по 6,95 гривень. Шанси, що він ще подешевшає, досить великі: оператори валютного ринку повідомляють, що пропозиція готівкового злотого сильно перевищує попит на нього.

Російський рубль намагається дорожчати далі: в першій половині дня п'ятниці він зміцнився до 73,52 рублів за долар. У Києві готівковий рубль продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів. Більш дешевих пропозицій поки не видно.