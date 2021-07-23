До $5 тисяч за канікули: вчителі масово їдуть на заробітки

З початку 2021 року у порівнянні з літом 2020 року зросла кількість українських вчителів, які влітку їдуть на заробітки. Заробітчани з України в Польщі за три місяці літніх канікул заробляють до 5 тисяч доларів, повідомляє УНІАН.

Кількість вчителів, які працюють на канікулах у Польщі за рік зросла на 15%. Про це повідомляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з матеріалами дослідження, влітку під час сезонних робіт, українські вчителі складають близько 5% від загальної кількості українських трудових мігрантів.

Вчителі приїжджають на роботу до Польщі після закінчення іспитів в Україні на початку-середині червня і працюють до кінця серпня.

"Педагоги шукають вакансії, де можна швидко і добре заробити в літній сезон. Вони працевлаштовуються на підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінати, рибзаводи, кондитерські фабрики), заводи електроніки, логістичні склади, а також у готелі та ресторани, де потрібні працівники влітку в туристичний сезон. У середньому український вчитель може заробити в Польщі за 3 місяці канікул - $3-5 тис" , - повідомила директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Скільки готові платити українцям у Польщі:

стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць;

українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн в місяць;

швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць;

зварнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць;

різноробам обіцяють близько 30 тис. грн на місяць;

прибиральникам складів пропонують зарплату в районі 33 тис. грн на місяць;

будівельники можуть заробляти близько 45 тис. грн на місяць;

електрикам пропонують зарплату в районі 40 тис. грн.

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