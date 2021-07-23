З виставки вилучили карикатуру на Зеленського, але пізніше повернули

Український карикатурист, журналіст, книжковий графік, живописець і скульптор Олег Смаль заявив, що з його виставки вилучили малюнок із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Букви.

"Перший випадок в біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото" , – написав митець у Facebook.

Фото: Олег Смаль / Facebook

Смаль зазначив, що на порожньому місці була карикатура на президента Зеленського.

"Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю “хоробрим” карикатуристом, котрий насміхається безжально над колишніми президентами і боїться нинішнього. Роботу зняли організатори виставки -“кабы чего не вышло…”. Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно" , – пояснив карикатурист.

Ось як виглядає карикатура:

Автор – Олег Смаль

У Публічній бібліотеці імені Лесі Українки прокоментували вилучення карикатури.

"До нас приходять і ті читачі, які підтримують такі карикатури, і ті, які можуть запитати, чому карикатура у держустанові на президента, якого вони обрали більшістю і підтримують. Перепрошуємо, але для чого перетворювати приміщення бібліотеки на майданчик для сварок, як у фейсбуці. Лише з цієї причини. А карикатуру цю кожен письменник може попросити в автора для будь-якої з своїх книжок. Це буде кращий прояв Вашої позиції проти цензури і самоцензури“ , – заявили там.

Пізніше карикатуру все ж повернули на виставку.

"Ми виставляємо скандальну карикатуру, щоб ви могли прийти до нашої бібліотеки і подивитися на неї. Адміністрація бібліотеки може не поділяти особисті погляди чи політичні погляди авторів, у фондах представлені різні погляди та ідеї" , – повідомили у бібліотеці.