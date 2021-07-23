Генпрокурор підписала підозру заступнику голови Харківської облради

Генпрокурор підписала підозру заступнику голови Харківської облради

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату, яких НАБУ і САП викрили в отриманні більш 1 млн грн неправомірної вигоди, повідомляє Слово і діло.

За даними видання, мова йде про заступника голови Харківської облради Андрія Малюка.

"Інформую суспільство про те, що мною були підписані повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату", - пише Венедиктова.

За її словами, НАБУ і САП розслідують цю справу спочатку 2021 року і весь цей час тривало слідство. Як стверджує генпрокурор, під час проведення слідчих і процесуальних дій було встановлено, що фігуранти цієї справи фактично вимагали грошові кошти за свою "допомогу" в питанні працевлаштування чиновника, а згодом зазначені ними суми були фактично їм передані.

"Всі ці факти належним чином зафіксовані детективами і прокурорами", - підкреслила Венедиктова.

Нагадаємо, увечері 22 липня НАБУ і САП викрили в отриманні хабара заступника голови Харківської облради і адвоката. За версією слідства, чиновник і його подільник вимагали гроші у директора одного з харківських комунальних підприємств.

В обмін вони обіцяли не звільняти його з займаної посади. Хабар передавали частинами. При передачі останньої частини в 350 тис. грн. зловмисників затримали.

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