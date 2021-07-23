Генпрокурор підписала підозру заступнику голови Харківської облради

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату, яких НАБУ і САП викрили в отриманні більш 1 млн грн неправомірної вигоди, повідомляє Слово і діло.

За даними видання, мова йде про заступника голови Харківської облради Андрія Малюка.

"Інформую суспільство про те, що мною були підписані повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату", - пише Венедиктова.

За її словами, НАБУ і САП розслідують цю справу спочатку 2021 року і весь цей час тривало слідство. Як стверджує генпрокурор, під час проведення слідчих і процесуальних дій було встановлено, що фігуранти цієї справи фактично вимагали грошові кошти за свою "допомогу" в питанні працевлаштування чиновника, а згодом зазначені ними суми були фактично їм передані.

"Всі ці факти належним чином зафіксовані детективами і прокурорами", - підкреслила Венедиктова.

Нагадаємо, увечері 22 липня НАБУ і САП викрили в отриманні хабара заступника голови Харківської облради і адвоката. За версією слідства, чиновник і його подільник вимагали гроші у директора одного з харківських комунальних підприємств.

В обмін вони обіцяли не звільняти його з займаної посади. Хабар передавали частинами. При передачі останньої частини в 350 тис. грн. зловмисників затримали.