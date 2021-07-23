Дружина Чауса відреагувала на заяву Молдови щодо викрадення чоловіка

Дружина викраденого в Молдові екссудді Миколи Чауса Світлана, прокоментувала офіційну заяву молдавської влади про те, що до зникнення Чауса причетні співробітники українських спецслужб, повідомляє Страна.ua.

Світлана схильна довіряти цій інформації. Вона вже заявляла, що вважає, що Чауса утримують в Україні. І на користь цієї версії говорить те, що всі звернення членів сім'ї та адвокатів Чауса до української влади залишаються без відповіді.

"Ми зверталися до президента України Володимира Зеленського, до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, у всілякі державні інстанції та правоохоронні органи України, але результату поки немає. Мати Миколи Олексійовича особисто зверталася двічі до Зеленського письмово з проханням повернути сина. Але ці звернення залишилися без відповіді", - говорить Світлана Чаус.

Нагадаємо, НАБУ підозрює Ніколя Чауса в отриманні хабаря, з 2016 року він перебував у Молдові. Згідно з інформацією екснардепа Олександра Онищенка, втекти з України йому допомогли люди з близького оточення колишнього президента України Петра Порошенка.

3 квітня 2021 року стало відомо про викрадення Чауса, за словами його дружини, колишнього суддю викрали, коли він відвозив дитину на тренування.

Сьогодні Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив, що до викрадення в Кишиневі київського екссудді Миколи Чауса причетні співробітники українських спецслужб. Також за його словами, в цьому могли бути задіяні державні установи Молдови.