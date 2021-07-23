9 тисяч "зіпсованих" доз Pfizer можуть направити на щеплення

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що відбувається з партією вакцин Pfizer, яка прибула до Харкова розмороженою, повідомляє Страна.ua.

Коментуючи цей скандал, заступник міністра охорони здоров'я заявляв, що, за попередніми даними, зіпсована була не вакцина, а трекер, який показував нібито неправильну температуру. У МОЗ заявляли, що вже на цьому тижні повинна завершитися спеціальна перевірка вакцин і буде ухвалено рішення або про їх утилізації, або про використання для вакцинації населення (якщо вакцина виявиться незіпсованої).

Ігор Кузин в коментарі заявив, що перевірка МОЗ ще триває.

"Перевірка МОЗ ще проводиться, ми очікуємо, що наступного тижня вже буде прийнято рішення, що робити з вакцинами", - зазначив він.

При цьому санлікар заявив, що йому невідомо, де і в яких умовах зараз зберігається вакцина. Заморожували її повторно, Ігор Кузин також не знає. Точна кількість доз, яке зараз знаходиться "на карантині", Ігор Кузин назвати не зміг.

"Є процес карантинізації, коли вакцина поміщається в зону для спостереження. Але в яких умовах - у мене немає інформації" , - заявив Ігор Кузин.

Головний санлікар уточнив, чи буде ця партія вакцин використовуватися в Харкові або в іншому регіоні України, якщо перевірка МОЗ підтвердить проблему з трекером, а не з самим препаратом.

"По Харкову вакцину "перезакрили". Коли зафіксували порушення температурного режиму за даними логгерів при постачанні вакцини в Харків, вже на наступну добу з національного складу їм надали таку ж кількість вакцин, тільки з іншої партії. Тому зараз в Харкові немає потреби в додатковій кількості вакцин. Ця вакцина, якщо вона пройде контроль, вийде з карантину і буде рекомендована до використання, може бути розподілена або по пунктах щеплень, або на центри масової вакцинації в інших регіонах - в залежності від того, кому вона буде потрібна на той час", - заявив Ігор Кузин.

Нагадаємо, минулого тижня в розпорядженні "Страны" виявилося відео, на якому зафіксовано, як до Харкова приїхала вакцина Pfizer, доставлена з грубими порушеннями умов зберігання. Відео нам надав голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

На кадрах розпаковують контейнер з вакцинами. На записі видно, що вакцина Pfizer надійшла без спеціального контейнера, без холодових елементів. А внутрішній трекер зареєстрував плюсову температуру в тривалий період часу. При цьому виробник наполягає на спеціальному температурному режимі - від мінус 60 до мінус 80 градусів за Цельсієм. У контейнері знаходилося 38 тисяч доз препарату.

У МОЗ заявили, що, за попередніми даними, зіпсована була вакцина, а трекер в контейнері, де вона перевозилася. Мовляв, трекер показував неправильну температуру.

Після цього Сергій Кравченко назвав брехнею заяву заступника міністра охорони здоров'я про те, що зіпсована була вакцина, а трекер в боксі. Крім того, за його словами, подібні порушення холодового ланцюга при перевезенні вакцини відбуваються тотально по всій Україні, просто поки тільки один цей факт в Харкові вийшло зрадити публічному розголосу.