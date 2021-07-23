У США виявили два вогнища зараження небезпечним грибком

У США виявлені два спалахи зараження небезпечним грибком Candida auris, стійким до препаратів, повідомляє Кореспондент.

Про це повідомив Центр з контролю і запобігання захворюванням (CDC).

Так, у Вашингтоні з січня по квітень поточного року виявлено 101 випадок зараження грибком в установі тривалого догляду для важко хворих пацієнтів. У той же період в штаті Техас виявили 22 випадки також серед пацієнтів медичних установ.

"Смертність за 30 днів в обох спалахах разом склала 30%, але відносний вплив Candida auris був незрозумілим" , - йдеться в заяві.

За даними CDC, зв'язок між спалахами не знайдено. Передбачається, що грибок вперше в США передавався від пацієнта до пацієнта.

Регулятор зазначає, що "дані про найбільш відповідну терапію для панрезистентних інфекцій відсутні".

Уперше Candida auris був описаний в 2009 році у пацієнта в Японії. Зараз грибок ідентифікований на п'яти континентах. Спалах цього грибка виник в лікарнях Великобританії в 2019 році - були заражені 200 пацієнтів, загинули вісім осіб.