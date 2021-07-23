Електромобілі в Європі можуть дозволити собі лише багаті

У 2035 році Євросоюз має намір відмовитися від продажу нових бензинових і дизельних авто. Чи зможуть через 14 років влади ЄС пересадити всіх на електромобілі, покаже час, ну а поки стан справ такий, що Старому Світі «електрички» можуть дозволити собі лише багаті, повідомляє АвтоПортал.

До такого висновку прийшла в своєму дослідженні Асоціація виробників автомобілів в Європі ACEA. Так, експерти Асоціації встановили, що рівень продажів електричних машин сильно корелює з рівнем життя в різних країнах. Так, в минулому році в ЄС електромобілі, а разом з ними і гібриди, зайняли 10,5% ринку нових автомобілів, при цьому в 10 країнах-членах Євросоюзу їх частка становила менше 3%.

Аналіз ACEA показав, що існує прямий зв'язок між споживчим попитом на електрифіковані машини та валовим національним продуктом (ВВП) на душу населення. Втім, не обійшлося і без винятків. Так, в Португалії в 2020 році частка ринку електромобілів і підключаються гібридів досягла 13,6%, хоча ця держава є однією з країн з відносно низьким середнім доходом.

З цього напрошується висновок, що, як би політики і активісти не кричали про порятунок навколишнього середовища, ціна як і раніше вирішує. У багатьох країнах електромобілі як і раніше коштують дорожче, ніж бензинові і дизельні авто. І це не дивлячись на різні субсидії і пільги.

Країни з найбільшою кількістю електричних машин і ВВП на душу населення в 2020 році:

Швеція: частка електричних машин - 32,2%, ВВП на душу населення - 45 610 евро. Нідерланди: частка електричних машин - 25%, ВВП на душу населення - 45 790 євро. Фінляндія: частка електричних машин - 18,1%, ВВП на душу населення - 42 940 євро.

Країни з найнижчою часткою електромобілів і ВВП на душу населення в 2020 році:

Кіпр: частка електричних машин - 0,5%, ВВП на душу населення - 23 580 євро. Литва: частка електричних машин - 1,1%, ВВП на душу населення - 17 460 євро. Естонія - частка електричних машин - 1,8%, ВВП на душу населення - 20 440 євро.

Таким чином, якщо влада ЄС хочуть, щоб електромобіль можуть дозволити собі кожен, їм, а також автовиробникам, належить виконати велику роботу - зробити «електрички більш доступними. А на даний момент такі машини - це в основному іграшки для багатих.