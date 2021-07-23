В Одесі не рекомендують купатися у морі

Через потрапляння у прибережні води Чорного моря поверхневих вод з вулиць Одеси фахівці Держпродспоживслужби радять відпочивальникам тимчасово утриматись від купання в морі, повідомляє Укрінформ.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Раніше стан морської води біля узбережжя Одещини, крім рекреаційної зони курорту Лебедівка, відповідав нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.