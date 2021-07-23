Китай розпродає нафту зі стратегічного резерву

Влада Китаю вперше в історії вирішила продавати нафту зі стратегічного резерву, щоб остудити внутрішній ринок палива і підтримати промисловість, яка страждає від рекордної за 12 років інфляції, повідомляє Oilpoint.

У поточному місяці Китай реалізує 22 млн барелів з державних запасів, які збирав більше 10 років і накопичив, за неофіційними оцінками, більше мільярда барелів. За інформацією Bloomberg, нафта буде реалізована національним НПЗ в рамках заходів щодо контролю за інфляцією, в результаті чого необхідність закуповувати нафту на світовому ринку знизиться.

Китай – найбільший імпортер «чорного золота» на планеті – послідовно скорочує закупівлі з початку 2021 року на тлі зростання ціни бареля до максимумів з 2018 року.

У другому кварталі спад закупівель сягав 13% на тлі рішення влади обмежити квоти для незалежних НПЗ. Потреба в нафти покривалася з комерційних запасів, які активно наповнювалися дешевими барелів в період обвалу цін в 2020 році. Тепер же до постачання внутрішнього ринку підключені ще і державні резерви.

Очевидно, що Китай не горить бажанням купувати сировину в тому числі нафту за нинішніми цінами, вважаючи за краще скорочувати запаси, констатує стратег з сировинних ринків ING Уоррен Паттерсон.

Якщо імпорт нафти КНР скоротиться, це буде «ведмежим фактором для цін», попереджає він.

Найбільшим експортером «чорного золота» в КНР залишається Саудівська Аравія, звідки, за даними митної статистики, в червні було поставлено 7,2 млн тонн. Росія займає друге місце з експортом в 6,65 млн т. Третє місце в червні зайняв Оман, четверте – Ангола, п’яте – США.