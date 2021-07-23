У Білорусі ліквідували понад 40 громадських організацій

Понад 40 громадських організацій, зокрема і правозахисні, ліквідовані в Білорусії, заявили у правозахисному центрі "Вясна", повідомляє DW.

Наразі у ньому - 45 неурядових білоруських організацій, ліквідованих напередодні, 22 липня, міністерством юстиції Білорусі.

Серед них, зокрема, благодійний проєкт "Імена", журналістське об'єднання "Пресклуб", правозахисний центр Human Constanta, центр розвитку ефективної комунікації "Жива бібліотека", "Центр правової інформації", "Центр екологічних рішень", "Офіс європейської експертизи та комунікацій", некомерційні організації "Територія прав", "ТаймАкт" і European Youth Parliament, центр "Європейський діалог", ПЕН-центр та низка інших інформаційно-просвітницьких та освітніх організацій.

У "Вясні" нагадують, що у четвер білоруський правитель Олександр Лукашенко під час засідання уряду виступив з гострою критикою на адресу громадянського суспільства Білорусі. За його словами, в цих організаціях працюють тисячі людей "переважно з повернутими, промитими за чужі гроші мізками".