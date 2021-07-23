Зеленський записав відеозвернення до українських олімпійців

Президент Володимир Зеленський в п'ятницю, 23 липня, записав відеозвернення до збірної України з нагоди початку Олімпійських ігор в Токіо, повідомляє Кореспондент.

Він зазначив, що завдяки олімпійським спортсменам синьо-жовтий прапор піднімали в різних куточках планети під "Ще не вмерла Україна...".

Зеленський також зазначив, що хоча Олімпіада відбудеться при порожніх трибунах, вона не матиме порожніх сердець, оскільки серця українців будуть сповнені підтримки і віри в перемогу своїх олімпійців.

"Подаруйте нам те, що дорожче золота, срібла і бронзи - це емоції від перемоги, гордість за те, що ми - українці!", - закликав Зеленський, побажавши спортсменам повернутися без травм.
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