Зеленський записав відеозвернення до українських олімпійців
Президент Володимир Зеленський в п'ятницю, 23 липня, записав відеозвернення до збірної України з нагоди початку Олімпійських ігор в Токіо, повідомляє Кореспондент.
Він зазначив, що завдяки олімпійським спортсменам синьо-жовтий прапор піднімали в різних куточках планети під
"Ще не вмерла Україна...".
Зеленський також зазначив, що хоча Олімпіада відбудеться при порожніх трибунах, вона не матиме порожніх сердець, оскільки серця українців будуть сповнені підтримки і віри в перемогу своїх олімпійців.
"Подаруйте нам те, що дорожче золота, срібла і бронзи - це емоції від перемоги, гордість за те, що ми - українці!", - закликав Зеленський, побажавши спортсменам повернутися без травм.