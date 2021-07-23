Зеленський записав відеозвернення до українських олімпійців

Президент Володимир Зеленський в п'ятницю, 23 липня, записав відеозвернення до збірної України з нагоди початку Олімпійських ігор в Токіо, повідомляє Кореспондент.

Він зазначив, що завдяки олімпійським спортсменам синьо-жовтий прапор піднімали в різних куточках планети під "Ще не вмерла Україна...".

Зеленський також зазначив, що хоча Олімпіада відбудеться при порожніх трибунах, вона не матиме порожніх сердець, оскільки серця українців будуть сповнені підтримки і віри в перемогу своїх олімпійців.