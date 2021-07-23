В Україну приїхав новий автобренд

В Україну приїхав новий бренд Cupra. Саме під цією маркою продають самі заряджені SEAT, проте є в їх лінійці і окрема модель Formentor, повідомляє АвтоПортал.

Саме Cupra Formentor першим і надійде в продаж на українському ринку. Купе-кросовер стане свого роду візитною карткою Купра в Україні.

Новий Cupra Formentor будует доступний за ціною 1 020 474 гривень за базову версію з 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем і 1 179 338 - за заряджений варіант VZ з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 310 к. с. В останньому випадку розгін до сотні займає 4,9 с, а максимальна швидкість - 250 км/год.

Базова комплектація Cupra Formentor вельми багата. Є віртуальна приборка, діодні фари, 18-дюймові диски, 10-дюймовий тачскрін, датчики світла і дощу, підігрів сидінь і керма, трьохзонний клімат-контроль, бесьключевой доступ, камера заднього виду, круїз-контроль.

У варіанті VZ додали спортивні ковшоподібні сидіння, навігацію з 12-дюймовим тачскріном, 19-дюймові диски, адаптівниеамортізатори, а також контроль розмітки. Серед опцій - панорамний дах, камери кругового огляду.

Також оголошена ціна 300-сильного Cupra Ateca. Заряджений варіант кросовера коштуватиме 1 267 261 грн.