Зеленський звільнив двох генералів СБУ - джерело

Президент Володимир Зеленський звільнив генерала Служби безпеки України, начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова, а також першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького, повідомляє Ліга.net.

Про це повідомило джерело в Службі безпеки.

"Звільнено Андрія Наумова і Руслана Баранецького" , - розповів співрозмовник в СБУ.

Наумов став широко відомий громадськості після скандалу з замахом. За даними суду, план замаху на генерала готувався з травня 2020 року. "Бюджет" злочину становив $50 000.

В "замовленні" Наумова підозрюють ексзаступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Виконавець злочину - полковник СБУ Юрій Расюк. Кілька тижнів тому в Печерському суді Києва заявили, що він пішов на угоду зі слідством і визнав провину. Його засудили до п'яти років ув'язнення, проте він звільнений від покарання з випробувальним терміном на три роки.