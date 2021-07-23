Зеленська вирішила провести в Києві саміт перших леді і джентельменів

Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, з ініціативи дружини президента Олени Зеленської у Києві вперше в історії відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів, повідомляє Деловая столица.

На саміті обговорять доступ до медичних послуг на тлі пандемії коронавірусу та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

"З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами" , – наголосила Олена Зеленська.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива першої леді України дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проєктів.