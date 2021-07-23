У Туреччині через повінь знесло будинки і загинули люди

На північному сході Туреччини пройшли потужні зливи, в результаті яких частина будинків на узбережжі Чорного моря пішла під воду, повідомляє Лента.Ру.

Найбільший збиток був нанесений провінціях Різе і Архави. У районах пройшли зсуви, що зруйнували чайні плантації. В результаті селів знесло як мінімум один будинок, троє людей загинули.

Як заявляє турецьке агентство з управління стихійними лихами, 200 чоловік були евакуйовані. Жителів затоплених будинків рятували на надувних човнах поліцейські в гідрокостюмах.

Міністерство енергетики та природних ресурсів повідомило, що в якості заходів безпеки відключило електрику більш ніж у дев'ять тисяч абонентів.

На місце події прибув глава МВС Туреччини Суйлеман Сойлу. Як повідомляє видання, щонайменше шість осіб загинуло, двоє пропали без вісті. Ведуться пошуково-рятувальні операції.