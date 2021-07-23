Держгеонадр виставила на аукціон ділянки для видобутку нафти і газу

Державна служба геології та надр оголосила тринадцятий електронний аукціон у 2021 році, на який винесла п'ять вуглеводневих ділянок надр, повідомляє БизнесЦензор.

Об'єкти знаходяться в Полтавській, Сумській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Аукціони з продажу зазначених ділянок призначені на 10 жовтня.

Ділянки пропонуються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням нафти і газу. Загальна стартова вартість усіх лотів становить близько 209,8 млн грн.

Крім вартості за лот, переможець торгів повинен також придбати геологічну інформацію об'єктів, загальна вартість її складає 21,3 млн грн (з ПДВ).

Зокрема, на продаж через електронні аукціони в системі Prozorro виставлені наступні ділянки: