"Слуга" Яременко поставив під сумнів доцільність візиту Зеленського в США

Вашингтон і Берлін вже не змінять свою позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2", але у Києва з'являються підстави говорити про те, чим він незадоволений, і чого б хотів натомість﻿. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко ("СН"), коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Сході України лише Росія, тому нікуди розгортатися" , — зазначає Яременко.

"Спроби тиснути на США перспективами розвороту в бік Китаю марні. Перш за все, американці знають про китайські інвестиції набагато більше. ... США інвестують в безпеку своїх партнерів, а при серйозній постановці питання завжди готові вести переговори про компенсаційні механізми. З Китаєм все простіше — НЕ важливо, чия "корова", тільки щоб ми її "доїли". Китай практично скрізь інвестує у видобуток сировини для власних потреб. Так, він може інвестувати, наприклад, в розвиток портової інфраструктури, якщо через цей порт в КНР вивозити корисні копалини. Тотальна система контролю над усіма сферами життя робить безглуздими надії на якісь домовленості з Китаєм в тому випадку, якщо якась угода виявилася кричуще несправедливою. Всім мрійникам про китайські інвестиції пропоную прикинути, що захоче Китай у разі, якщо ціна питання буде мільярди (гривень, юанів або доларів)" , — додав політик.

За його словами, США навряд чи можуть сприйняти всерйоз перспективу українського вибору на користь Китаю.

"Наші шантажі просто занадто легко читаються. Ми країна очевидностей — без таємниць. Політикою, підкріпленою ресурсами, ми здивувати поки нікого не можемо. Пробувати дивувати непослідовністю не варто. Це не вирішить існуючі непорозуміння, а створить нові" , — зазначив нардеп.