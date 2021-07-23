"Слуга" Яременко поставив під сумнів доцільності візиту Зеленського в США
Вашингтон і Берлін вже не змінять свою позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2", але у Києва з'являються підстави говорити про те, чим він незадоволений, і чого б хотів натомість. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко ("СН"), коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На Сході України лише Росія, тому нікуди розгортатися", — зазначає Яременко.
"Спроби тиснути на США перспективами розвороту в бік Китаю марні. Перш за все, американці знають про китайські інвестиції набагато більше. ... США інвестують в безпеку своїх партнерів, а при серйозній постановці питання завжди готові вести переговори про компенсаційні механізми. З Китаєм все простіше — НЕ важливо, чия "корова", тільки щоб ми її "доїли". Китай практично скрізь інвестує у видобуток сировини для власних потреб. Так, він може інвестувати, наприклад, в розвиток портової інфраструктури, якщо через цей порт в КНР вивозити корисні копалини. Тотальна система контролю над усіма сферами життя робить безглуздими надії на якісь домовленості з Китаєм в тому випадку, якщо якась угода виявилася кричуще несправедливою. Всім мрійникам про китайські інвестиції пропоную прикинути, що захоче Китай у разі, якщо ціна питання буде мільярди (гривень, юанів або доларів)", — додав політик.
За його словами, США навряд чи можуть сприйняти всерйоз перспективу українського вибору на користь Китаю.
"Наші шантажі просто занадто легко читаються. Ми країна очевидностей — без таємниць. Політикою, підкріпленою ресурсами, ми здивувати поки нікого не можемо. Пробувати дивувати непослідовністю не варто. Це не вирішить існуючі непорозуміння, а створить нові", — зазначив нардеп.
"Наскільки я розумію, розмови про Китай якраз пов'язані з тим, що нам не вдається домовитися з США та Німеччиною."Наріжним каменем" рішення цих країн щодо "Північного потоку-2" є відсутність будь-яких гарантій і конкретики в питанні покарання Росії, якщо вона застосує енергетику, як "зброю". Ця декларація, висловлюючись дипломатично, є рамковою. Це обіцянки загального плану. Незрозуміло, а що буде, якщо події будуть розвиватися не так, як прогнозують уряди Німеччини та США? А ймовірність така існує. Що нам робити — питання складне. У України вибір невеликий. З одного боку, ця ситуація ставить під сумнів доцільність візиту президента до Вашингтона. Чи є тепер у нього сенс їхати та говорити з лідером країни, яка не враховує наші інтереси (до речі, як і Польщі)? З іншого боку, ми занадто залежні від США та ЄС, де Німеччина — провідний гравець. Тому "ставати в пози" складно і небезпечно. Але політична гра не завершена ні в Німеччині, ні в Америці. Тиск може продовжитися принаймні для того, щоб вимагати більшого. Навряд чи вони вже відіграють свою позицію в протилежну сторону. Однак у нас все ж з'являються підстави говорити про те, чим ми незадоволені, і чого б хотіли", — резюмував Яременко.