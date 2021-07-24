Bugatti показала останній гіперкар Divo

Французька компанія Bugatti показала фінальний екземпляр гіперкара Divo, який найближчим часом відправиться до свого замовника. За три роки мануфактура у Мольсхеймі виготовила 40 ексклюзивних купе, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Модель названа на честь французького автогонщика Альберта Диво, який за 20-річний період одержав серію перемог для Bugatti, у тому числі у шести гонках Гран-прі та двічі – у Targa Florio.

Модель названа на честь французького автогонщика Альберта Диво. Джерело: Bugatti

Вперше модель Divo була представлена обраним клієнтам навесні 2018 року. Цікаво, що всі 40 примірників були розпродані до офіційного дебюту моделі на знаменитому конкурсі автомобільної краси Concours d'Elegance в Пеббл-Біч влітку того ж року. На той момент це був найдорожчий автомобіль марки – його вартість оцінювалася в 5 млн євро.

Вперше модель Divo була представлена обраним клієнтам навесні 2018 року. Джерело: Bugatti

Основою для створення новинки послужив гіперкар Chiron, але в іншому це абсолютно самостійна модель з власним унікальним дизайном та технічними особливостями.

Основою для створення новинки послужив гіперкар Chiron. Джерело: Bugatti

Наприклад, в задній частині салону домінують складні тривимірні ліхтарі, інтегровані у решітку радіатора, а піднятий дифузор робить машину візуально ширше. Нове шасі та настройки підвіски спрямовані на поліпшення керованості та динаміки у поворотах. У рух автомобіль приводить 8-літровий W16 потужністю 1500 к.с.

У задній частині салону домінують складні тривимірні ліхтарі, інтегровані в решітку радіатора, а піднятий дифузор робить машину візуально ширше. Джерело: Bugatti

Кожен з 40 купе Divo створений з урахуванням індивідуальних переваг його власника. Наприклад, останній екземпляр забарвлений в особливий відтінок синього кольору, який використовувався на гоночній моделі Bugatti EB 110 LM. З ним вдало контрастують темніший елементи з карбону, пофарбовані в темно-синій колір. Аналогічна колірна комбінація відтінків French Racing Blue та Deep Blue використовується в салоні моделі.