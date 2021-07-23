Піскун, виїжджаючи з держдачі, зняв унітази і викрутив розетки

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун з'їхав з державної дачі в Конча-Заспі після того, як протягом місяця вивозив з дому майно, повідомляє Новое время.

Про це розповів директор будинку відпочинку Конча-Заспа Олександр Гурін.

Перший будинок, в якому були сауна, джакузі, більярдний зал, тричі генпрокурор Святослав Піскун побудував в 2000-х, вклавши в ремонт 6 млн грн. У 2019 м у нього з'явився особняк Honka за 1 млн грн.

Піскун потрапив до списку РНБО і недавно з'їхав з держдачі. За словами Гуріна, виїжджав колишній глава Генпрокуратури протягом місяця: забрав всі меблі, зняв навіть унітази і викрутив всі розетки.

Нагадаємо, в травні 2021 року Піскун повідомив, що з ним в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі, яку він отримав на 49 років ще в 2002 році.